NBA》華倫3戰飆119分平紀錄 率溜馬豪奪3連勝

溜馬前鋒華倫近三場表現相當亮眼，率溜馬獲三連勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕前兩戰表現相當出色的溜馬前鋒華倫（T.J. Warren）在今天對上魔術的這場比賽，又再度大展身手，17投13中，其中三分球5投4中，全場砍下最高32分，率隊以120：109力退魔術，也讓溜馬在復賽後取得三連勝，穩住東部老5席次。

華倫在復賽後的三場賽事共飆119分，每場比賽平均獲得39.7分，並列隊史3戰得分最高的紀錄，華倫對此也表示：「我只是抓到了自己的節奏，並持續保持，團隊所有人也都很努力，而我只是盡我所能。」

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華倫。（美聯社）

至於溜馬其他選手表現也不差，中鋒透納（Myles Turner）三分球也是5投4中，全場貢獻21分、6籃板、2助攻，除了透納外，還有四名球員繳出兩位數的成績，分別是歐拉迪波（Victor Oladipo）的13分，當家主控布洛格登（Malcolm Brogdon）、A.哈勒戴（Aaron Holiday）以及麥康諾（T.J. McConnell）的12分進帳。

溜馬中鋒透納全場得21分6籃板。（美聯社）

溜馬當家後衛歐拉迪波。（美聯社）

溜馬當家主控布洛格登。（美聯社）

魔術在這場戰役中，第一節開始比數就以22：43慘遭溜馬虐殺，直到第三節靠伍切維奇（Nikola Vucevic）挺身而出、接連得分，才將比數拉近至66：78，不過最終仍無法逆轉局勢。魔術整場表現最佳的伍切維奇拿下24分、10籃板和2助攻，另外前鋒A.戈登（Aaron Gordon）和洛斯（Terrence Ross）也各有20分進帳。

魔術整場表現最佳的伍切維奇。（美聯社）

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