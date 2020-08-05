MLB》春訓遭152公里火球打臉 遊騎兵外野手罹患PTSD

遊騎兵外野手W.卡胡在春訓時遭觸身球擊中臉部。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵外野手W.卡胡（Willie Calhoun）在3月時遭到道奇隊的左投烏里耶斯（Julio Urias）95英理（約152公里）的速球直擊下顎，當場倒地送醫，雖然他在本季順利回歸，但這件事讓他產生創傷後壓力症候群（簡稱PTSD），今天在面對左投先發魯薩多（Jesus Luzardo）的比賽當中，遊騎兵隊便沒有讓他先發上陣。

《達拉斯晨報》記者葛蘭特（Evan Grant）報導指出，W.卡胡坦承，由於被烏里耶斯的速球直中下顎導致骨折的這件事情，讓他在面對左投時會感到有點緊張，這也是今年W.卡胡第三度在面對先發左投時被從先發打線中移除。

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本季W.卡胡在首場比賽曾面對洛磯隊的先發左投弗里蘭（Kyle Freeland），該場比賽他2打數0安打吞了1K，自此之後，W.卡胡僅有再面對過一次左投手。

W.卡胡向總教練伍德沃德（Chris Woodward）談過了自己的焦慮情形，同時他還會使用手機應用程式來幫助自己。W.卡胡坦承，自己現在面對左投會感到些許不適，不是所有的左投都會讓他這樣，但有些左投會讓他特別不舒服，因為被砸中左臉，他在打擊區上面對左投已經沒辦法像過往一樣舒適。

W.卡胡也談到了在週一面對巨人左投安德森（Tyler Anderson）的打席，當時他擊出了一支高飛犧牲打：「那個打席給了我更多的自信。」他表示，在贏得了像這樣的小小戰鬥後，他能夠得到更多動力。

W.卡胡在週一面對左投安德森敲出高飛犧牲打。（資料照，）

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