MLB》道奇大物梅伊飆近160公里伸卡 超狂尾勁讓馬查多吃鱉

Dustin May, Ungodly 99mph Two Seamer. pic.twitter.com/uUeINZbKBq — Rob Friedman （@PitchingNinja） August 5, 2020

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯道奇隊22歲投手梅伊（Dustin May）今天先發面對聖地牙哥教士，他主投6局飆8次三振失掉2分，幫助球隊以5：2獲勝。梅伊誇張的二縫線球位移，再度引起美國網友們熱議。

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梅伊首局面對教士強打馬查多（Manny Machado），他用一顆99.4英哩的伸卡球（約159.9公里），讓馬查多揮了一個大空棒。這顆球的尾勁讓許多美國網友直呼噁心，「以為是威浮球」。

道奇大物梅伊此戰先發6局失2分，獲本季首勝。（美聯社）

梅伊此戰先發6局用82球有58顆好球，被敲3安，包含挨了教士柯朗沃斯（Jake Cronenworth）的陽春砲，失掉2分，飆出8次三振，保送出現1次，收下本季首勝，賽後防禦率降至2.63。

前5局沒有得分的道奇打線，在第6局開始展開攻勢，席格（Corey Seager）敲帶有2分打點安打追平戰局，7局上波洛克（A.J. Pollock）敲帶有1分打點的二壘安打超前比數，泰勒（Chris Taylor）在8局上敲安再添1分，9局上波洛克再敲陽春砲追加保險分，最後終結者簡森（Kenley Jansen）關門守成，道奇以5：2逆轉贏球。簡森奪得本季第3次救援成功。

教士先發拉梅（Dinelson Lamet）主投5.2局失2分1分自責無關勝敗。中繼的史丹曼（Craig Stammen）投1局失1分非自責吞本季首敗。

道奇大物梅伊此戰先發6局失2分，獲本季首勝。（法新社）

道奇波洛克。（法新社）

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