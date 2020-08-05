NBA》安東尼關鍵三分助拓荒者摘勝 火箭吞復賽首敗

安東尼關鍵三分，幫助拓荒者鎖定勝利。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕波特蘭拓荒者今天靠里拉德（Damian Lillard）21分，以及「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）在讀秒階段的關鍵三分、全場貢獻15分，幫助球隊以110：102贏球，並賞休士頓火箭隊在復賽的首場敗仗。拓荒者和西部第八的灰熊縮小至1.5場勝差，季後賽之路仍有希望。

兩隊此戰互咬分數，末節剩下4分06秒戰成100平，拓荒者特倫特（Gary Trent Jr.）投進超前三分，哈登（James Harden）隨後上籃打進兩分，拓荒者球星里拉德（Damian Lillard）在剩下1分29秒2罰1中，助隊領先2分。

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末節剩下54.6秒，安東尼投進關鍵三分球，幫助拓荒者領先至5分差，火箭隊在最後2分鐘一分未得，終場拓荒者以8分之差收下勝利。

安東尼關鍵三分，幫助拓荒者鎖定勝利。（美聯社）

里拉德今得到21分為全隊最高，麥考倫（CJ McCollum）20分，安東尼15分、11藍坂，諾基奇（Jusuf Nurkic）18分19籃板、賞3次火鍋，特倫特16分。

火箭隊以哈登23分9助攻最佳，但他在第三節就領到個人第5次犯規，陷入犯規麻煩進而影響表現。魏斯布魯克（Russell Westbrook）15分9助攻，J.格林（Jeff Green）替補出發砍本季新高22分，豪斯（Danuel House Jr.）17分。

《美聯社》報導，里拉德為安東尼抱屈，「我想更令人失望的是，人們對他表現感到訝異。他可是名人堂球員，是位很棒的隊友，這就是我們對他的期待。」

拓荒者里拉德（中）今得到21分為全隊最高。（美聯社）

火箭隊哈登（左）今在第三節領到個人第5次犯歸，陷入犯規麻煩。（今日美國）

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