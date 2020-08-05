MLB》開季11場轟2發再見滿貫彈！ 運動家隊改寫歷史（影音）

〔體育中心／綜合報導〕運動家隊今天在主場迎戰遊騎兵隊，雙方在前9局都以1：1平手，但在9局下半，運動家於滿壘時靠著皮斯考提（Stephen Piscotty）的再見滿貫彈收下勝利，這也是運動家隊史單季首度出現兩發再見滿貫彈，他們也成為大聯盟史上開季最快敲出2發再見滿貫彈的球隊。

遊騎兵今天派出王牌林恩（Lance Lynn）先發，他前6局讓運動家打者一籌莫展，只被敲出2支安打飆出7次三振，但到了在7下，查普曼（Matt Chapman）的陽春砲為運動家突破僵局，林恩也在此局被換下場。

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運動家隊大物左投魯薩多（Jesus Luzardo）今天迎來生涯首度先發，他主投5局表現不下林恩，僅被打出2支安打，送出5次三振2次保送後退場，遊騎兵隊在他下場後面對接替主投第六局的佩提特（Yusmeiro Petit），連續敲出2安得到1分。

雙方決勝關鍵在第九局，9上遊騎兵隊被三上三下後，9下沃奎茲（Edinson Volquez）在一人都沒解決的情況下，就被敲出1支安打投出2次保送填滿壘包，遊騎兵緊急換上查維茲（Jesse Chavez）上來救火，想不到他才投第一顆球，就被皮斯考提轟出中外野大牆形成一發再見滿貫彈，遊騎兵隊也以1：5被運動家隊說再見。

這是運動家隊自上月對上天使隊以來的第二發再見滿貫彈，上次是一壘手奧爾森（Matt Olson）在7月25日時面對天使轟出再見滿貫彈。運動家隊成為自2018年的小熊隊以來，再次有球隊能夠單季擊出兩發再見滿貫彈，這也是他們隊史首度能在單季敲出兩發再見滿貫彈。

運動家隊靠著皮斯考提的再見滿貫彈擊敗遊騎兵隊。（法新社）

更難得的是，運動家隊這兩發再見全壘打，都是在對手換投後的首球就轟出去，這是大聯盟史上第一次出現這樣的情況。同時運動家隊也是最快能夠在開季的前11場比賽就敲出2發再見滿貫彈的球隊。

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