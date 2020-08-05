中職》鄉長「百救援」朱哥「百轟」今晚達陣？先過羅力這一關

陳禹勳。（ELEVEN SPORTS提供）

〔體育中心／綜合報導〕樂天桃猿今晚6點半主場迎接富邦悍將踢館，下半季開打，目前富邦暫時位居龍頭，兩隊勝差在0.5場，今晚將在青埔棒球場進行二連戰，「朱哥」朱育賢的百轟以及「鄉長」陳禹勳的百救援都僅差「1」，究竟能否在這兩場達陣球迷都相當期待，ELEVEN體育一台 & PLUS會為大家帶來全猿主場賽事轉播，線上觀看可透過官方APP（有雙語切換服務）、Twitch與推特的英文轉播收看本週精彩的比賽。

今天洋投大戰，富邦悍將派出羅力，雖然對暴力猿打線有壓制能力，身為右投的他比較要擔心的是林立，雙方交手，羅力曾被敲出兩支全壘打，被打擊率偏高有0.444，身為左打的廖健富對上羅力的17打數就敲出10支安打，打擊率有0.588。

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樂天桃猿則派出威拉諾，希望他能拿下自己在主場的首個勝投，他本季對上富邦防禦率高達10.97，但兩場皆無關勝敗，近期一場先發是對上中信兄弟，雖然隊友守備失誤結果吞敗，但他主投七局沒有掉自責分，今天能否為自己再添勝利，安然度過洋將大限，備受關注。

下半季開打不到兩個禮拜，就刷新半季最快6場再見安打的紀錄，終結者無法終結謎之第九局，在球隊沒有大幅得分的狀況下，守護神的壓力也不小，第九局劇本反轉再反轉沒到最後一刻比賽都還沒結束，下半季四支球隊在戰績方面也是相互緊咬，精彩的中職賽事，ELEVEN體育家族自製新聞節目「我懂我來說」也會持續為大家帶來戰況報導！

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