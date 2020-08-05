東奧模擬賽》谷底反彈 「不敗女王」 彭家楙退世錦賽金牌雷千瑩封后

彭家楙（左）今在模擬賽決賽力退世錦賽金牌雷千瑩（右），奪下個人賽金牌。（記者黃志源攝）

〔記者林岳甫／高雄報導〕彭家楙在今年1月東京奧運國手選拔賽最終階段意外失常，眼睜睜將代表資格讓出，歷經最失意的戰役後，她很快就揮別不如意的事，從5月企業聯賽以來至今個人對抗賽全沒輸過，還是有機會在明年代表台灣站上奧運殿堂。

從台北世大運首度站上國際大賽，彭家楙近年多次代表台灣出征世錦賽、亞運，是台灣女團的固定班底，也是去年世錦賽女團金牌、2018年雅加達亞運銀牌的成員。

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彭家楙在東奧國手選拔賽原本是是志在必得，想不到最後一階段狀況實在太差，最終只排在第4名，代表資格就屬雷千瑩、林佳恩及譚雅婷。不過，因東奧延期緣故，目前最後一席資格將產生變化，將由選拔賽第3名的譚雅婷和彭家楙選出狀況最佳的人出賽，預計明年會確定最終奧運班底。

歷經選拔的失利，彭家楙知道不能因為一場比賽表現不好，就一直走不出陰影，她著手開始找尋自己的問題，並努力進行解決，她在5月開始狀況越來越好，目前在國內企業聯賽個人對抗賽依舊維持不敗，如今在模擬賽4強加射氣走譚雅婷，於決賽又以6：2力退世錦賽金牌雷千瑩，奪下個人賽金牌。

彭家楙。（記者黃志源攝）

彭家楙。（記者黃志源攝）

雷千瑩。（記者黃志源攝）

雷千瑩。（記者黃志源攝）

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