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網球》蠻牛不打穆雷打！英國希望決定挑戰美網大滿貫

2020/08/05 14:13

穆雷。（資料照，路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕儘管世界第2的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）拋出震撼彈，因為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響放棄美國網球公開賽衛冕，不幸中的大幸是，「英國希望」穆雷（Andy Murray）決定放手一搏，即將前往美國參與北美硬地賽季，目標鎖定美網大滿貫。

儘管同樣擔心長途旅行的感染、隔離等問題，33歲穆雷仍將從英國飛往美國，他先持外卡先參與辛辛那提名人賽，這也是傷癒復出的「英國希望」，近9個月來首度職業賽出擊，「過去我飽受舊傷所苦，沒什麼參與大賽，也不知道未來還剩多少機會。我喜歡打這些比賽，就算屆時現場沒有觀眾，或許感受有所不同，當然也存在風險，但我願意去挑戰並嘗試，因為我真的很想念比賽。」

穆雷是兩屆ATP千分等級的辛辛那提名人賽冠軍，也曾在2012年高捧美網金盃，受到嚴重髖關節傷勢影響，他上季在退役邊緣徘徊，今年又退出澳網大滿貫，還被疫情打亂復出計畫，這位前球王排名已慘跌至129席。ATP（職業男網總會）巡迴賽自3月停擺，預計8月22日在辛辛那提重啟，這項名人賽原本在俄亥俄州進行，如今被迫移師到同樣美網比賽場地、紐約法拉盛公園舉行。

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