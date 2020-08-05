網球》謝淑薇、盧彥勳、莊吉生上榜 2020美網單打會內賽名單出爐

謝淑薇。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕儘管西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，放棄2020美國網球公開賽男單衛冕，大會隨即公佈單打會內賽名單，我國好手謝淑薇、盧彥勳、莊吉生都上榜。

台灣目前最頂尖的謝淑薇、莊吉生等選手，都以職業網壇3月初因疫停賽前的單打排名，直接進入本屆美網會內賽名單，這也是 Jason 首度在美網會內舞台出擊，至於老將盧彥勳則以傷停保護排名，再度取得男單會內門票，只不過三人是否有意願參賽？尚未拍板定案。美網8月31日於紐約法拉盛公園燃戰戰火，為防疫將採隔離閉門戰。

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網壇「三巨頭」壟斷四大滿貫賽多年，上一次同時沒有瑞士傳奇費德爾（Roger Federer）、納達爾，還要追溯至1999年，本屆美網僅現任世界球王喬科維奇（NovakDjokovic）角逐，儘管喬帥先前自辦亞德里亞賽事不幸染疫，如今痊癒復出反而少了兩大勁敵，奪冠機會跟著看漲。至於8月8日就滿39歲的費爸，早因傷提前宣告賽季報銷；至於蠻牛退賽之前，澳洲「火爆浪子」基里奧斯（Nick Kyrgios）就已表態不打今年美網。

美網女單會內名單，扣掉確定退出的澳洲現任球后芭提（Ash Barty），目前由世界第2的羅馬尼亞哈勒普（Simona Halep）、23座大滿貫女單冠軍的地主名將小威廉絲（Serena Williams）、加拿大衛冕者安德瑞絲庫（Bianca Andreescu）等領銜。

盧彥勳。（資料照，路透）

莊吉生。（記者黃志源攝）

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