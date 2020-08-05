東奧模擬賽》楊勇緯柔道場上霸氣十足 哥哥楊俊霆爆料私下一面

弟弟楊勇緯擊敗哥哥楊俊霆（白衣）。（記者黃志源攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕模擬東京奧運對抗賽柔道項目今登場，雅加達亞運銅牌楊勇緯在男子60公斤登場，接連擊敗廖敏帆、邱韋傑以及哥哥楊俊霆。談到兄弟在場上過招，楊勇緯笑說：「他在賽前還笑說不想跟我一起熱身，但可以跟哥哥一起成長，感覺很欣慰。」

楊勇緯在2018年雅加達亞運奪銅，2019年世錦賽拿下第7名的佳績，寫下台灣選手最佳紀錄，且目前他在東京奧運積分榜上排在第9名，可望搶下門票，為我國奪牌熱門。

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這次在模擬賽中楊勇緯先後IPPON廖敏帆、邱韋傑，但最後一戰碰上哥哥楊俊霆，雙方激戰到黃金得分，才由楊勇緯拿下勝利，他說：「很難突破，因為哥哥對我太熟悉。」

受到疫情影響奧運延期，楊勇緯正面看待，他認為，多一年時間準備，可以持續精進技術，未來在比賽中能做更多嘗試，「在國際賽若技術單調會有太多破綻。」

楊勇緯的哥哥楊俊霆同為柔道選手，近期為了幫助弟弟備戰東京奧運，特別降到60公斤級一起訓練，楊勇緯今在賽後特別感謝哥哥的一路相伴，對此，楊俊霆笑說：「當然要感到欣慰，我這麼累每天陪他練，不然誰要陪他！」

談到這次在模擬賽交手，楊俊霆說：「很想打敗他，可以找出問題，至少不是在出國比賽時輸。」楊俊霆認為，經過這段時間的訓練，今天也看到弟弟的進步，「他在比賽節奏掌握上進步很多，我到最後已經有點頭暈，代表他的努力方向是對的。」

有趣的是，楊家兩兄弟雖然都是柔道選手，但個性大相逕庭，楊俊霆個性活潑、外向，談起和弟弟的相處，他說：「他的個性內斂、嚴謹，像個小女生，但我比較愛開玩笑，有時候會鬧鬧他，幫助他放鬆情緒，不要讓自己太緊張。」

弟弟楊勇緯擊敗哥哥楊俊霆（白衣）。（記者黃志源攝）

弟弟楊勇緯擊敗哥哥楊俊霆（白衣）。（記者黃志源攝）

弟弟楊勇緯擊敗哥哥楊俊霆（白衣）。（記者黃志源攝）

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