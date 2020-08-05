中職》八大場所需配戴口罩 中職球場規定不變

國際疫情持續升溫，桃園球場進場觀看球賽球迷每個人在入場時都戴上口罩，工作人員也會幫球迷量測體溫，球迷在移動或室內活動時更被要求須全程戴上口罩。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今天由指輝官、衛福部長陳時中親自宣布，進出醫療院所、大眾運輸等八大場所務必配戴口罩，不過，中職仍維持在球場座位上不強制戴口罩，進一步開放最多78%座位的規劃也沒有改變。

中職秘書長馮勝賢表示，今天已經和指揮中心副指揮官陳宗彥連繫，確認球場防疫相關規定，副指輝官希望球迷配合勤洗手，離開座位移動時必須配戴口罩，這和中職原本的應變計劃書沒有不同，因此座位上仍不強制戴口罩，室內和移動時就必須嚴格要求。

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聯盟不敢鬆懈，觀眾仍需戴口罩及實名制入場。（記者林正堃攝）

馮勝賢強調，中職的防疫措施一直沒有鬆懈，已經照著規範在執行，甚至是超前部署，今天和副指輝官確認後，只要落實應變計劃書就沒有問題。

中職從不開放球迷進場的閉門比賽開始，到開放1000人、2000人和目前的50％座位，下半季開打時，中職會長吳志揚表示，規劃進一步開放到最多78%座位，但是各球團必須先提出售票、座位安排等配套措施。馮勝賢表示，這個規劃方向不變，只是球團都還沒有提出配套計劃，只要提出並通過就可以開始實施。

國際疫情持續升溫，球迷在移動或室內活動時更被要求須全程戴上口罩。（記者林正堃攝）

國際疫情持續升溫，球迷在移動或室內活動時更被要求須全程戴上口罩。（記者林正堃攝）

國際疫情持續升溫，球迷在移動或室內活動時更被要求須全程戴上口罩。（記者林正堃攝）

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