東奧模擬賽》曾為最年輕柔道奧運國手！蔡明諺盼再叩關五環殿堂

蔡明諺（白衣）勝蔣振軒。（記者黃志源攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕里約奧運國手蔡明諺今在模擬東京奧運對抗賽中登場，他在男子66公斤級先後擊敗王永瀚、吳正龍以及蔣振軒拿下第1，目前在東京奧運積分榜排在39名的他，期盼走出傷勢低潮，再度叩關五環殿堂。

24歲的蔡明諺為2016年里約奧運最年輕柔道國手，但當時在第2輪因右肩脫臼，只能含淚棄權，後來他進行肩膀手術，復健長達1年半，他說：「最低潮的時候一度想放棄柔道，但後來藉由心理課程，找到紓壓的方式，開始懂得調適自己。」

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蔡明諺表示，自己平常會聽音樂、看書去排解壓力，歷經過動刀等挫折，讓他更能以平常心去看待場上的一切，「得失心不用那麼重，是因為自己喜歡這件事情才去做。」

蔡明諺提到，肩膀手術後確實有些動作受限，像是過去比賽時上半身動作比較多，現在會改用下半身和軀幹的力量去攻擊，整體狀況恢復得不錯，影響不大。

先前為了2019年拿坡里世大運，蔡明諺把量級升到66公斤，雖然也曾面臨調整量級，體重、肌力不足的情況，但經過整年賽事洗禮及調整，狀態漸入佳境，目前他在東京奧運積分排名為39，有機會搶下門票。

蔡明諺（白衣）勝蔣振軒。（記者黃志源攝）

蔡明諺（白衣）勝蔣振軒。（記者黃志源攝）

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