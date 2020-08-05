挺「台中隊」拚六都電競總決賽，盧秀燕加碼「市長獎」喊話奪冠。（市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國內最大業餘電子競技賽事「六都電競爭霸戰」台中站落幕，《英雄聯盟》與《傳說對決》分別由「黎明英雄」與「我不想下去」兩戰隊將代表台中挺進總決賽；台中市長盧秀燕今日先各頒發10萬與7萬5000元獎金恭喜兩隊脫穎而出，更喊話將加碼總冠軍「市長獎」，鼓勵台中隊「抱回榮耀」。

盧秀燕說，想打造台中酷城市，積極推動酷運動，「六都電競爭霸戰」是目前國內最大業餘電子競技賽事，為促進電競產業發展，市府連續4年支持主辦單位持續提供熱愛電競的選手交流平台，台中市冠軍戰隊擁有堅強實力，期許兩隊將總冠軍抱回台中，她會準備禮物等待台中代表隊凱旋回來。

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主辦單位上報社長胡鴻仁指出，此次賽事「英雄聯盟」總決賽冠、亞軍最高分別可獲100萬元與30萬元獎金，「傳說對決」總決賽冠、亞軍則可獲得50萬元和15萬元獎金，冠軍更將奪下「六都制霸」榮耀稱號。

台中市運動局表示，奪下「英雄聯盟」台中站冠軍的「黎明英雄」戰隊，來自黎明技術學院學數位多媒體系大三及大四學生，由知名業餘頂尖選手狗哥指導，持續於晚間進行團練與自主訓練，隊員均曾為職業電競選手，其中3位隊員也於高中職擔任電競教練，傳承自身所學及寶貴經驗。

「傳說對決」台中冠軍隊伍「我不想下去」則來自有業餘最強公會之稱的「BÄSËCrëw 貝斯酷」成員，隊長麥基曾獲4Gamers電競王台北盃冠軍、S3城市賽桃園站冠軍、2017年的傳說對決圓石盃冠軍、2019年傳說對決S7城市賽台北場亞軍，帶領青年高中、台中高工等各路好手組成台中戰隊。

運動局長李昱叡指出，「六都電競爭霸戰」後，台中將舉辦「2020台中電競嘉年華」，以實際行動推廣電競，讓更多民眾認識電競。

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