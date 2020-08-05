MLB》開季表現不如預期 柳賢振變「髮」圖強

柳賢振。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕韓籍左投柳賢振本季轉戰藍鳥，開季並未馬上進入狀況，2場先發表現都差強人意，明天早上將登板面對勇士的他也特地「變髮」圖強，力拚本季首勝開胡。

柳賢振去年在道奇投出生涯年，繳出14勝5負的成績、防禦率2.32是全大聯盟最佳，休賽季以4年8000萬美元（約合台幣24億）的合約加盟藍鳥，這紙合約也是隊史最大張的投手合約。

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不過柳賢振開季至今並未投出與身價相符的表現，開幕戰面對光芒4.2局失3分、最後無關勝負；上週迎戰國民依舊沒有起色，主投4.1局就失掉5分苦吞本季首敗，目前賽季防禦率高達8.00。

藍鳥明要繼續作客勇士，柳賢振今抽空接受媒體視訊訪問，談到自己最大的問題在於直球投不到想要的位置，並表示為此做了很多功課、希望能有所突破；值得一提的是，今天他也頂著新髮型亮相，「過去幾場比賽我投得很糟，」柳賢振說，「所以把頭髮剪了、讓自己下場比賽可以振作一點。」

此外，柳賢振的妻子與3個月大的女兒也因為疫情影響、將在近期從佛羅里達先行返回南韓，他在受訪時提及此事時展現會專注於賽場的決心，「有些人覺得今年球季太短、有些人則說這季好漫長，對我來說，即使現在獨自留在這裡，我仍會盡力而為。」

柳賢振頂著新髮型受訪。（取自韓聯社）

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