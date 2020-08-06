印地安人克萊文傑挑戰本季首勝 今日賽事預告與轉播

印地安人先發投手克萊文傑。（資料照，法新社）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

美國職棒大聯盟今日帶來兩場轉播，早上7點紅人對上印地安人，紅人隊派出先發安托尼（Tejay Antone）對決印第安人當家右投克萊文傑（Mike Clevinger），9點緊接天使與水手之戰，兩隊延續昨日對戰組合，本季交手4次共拿下2勝2敗，勢均力敵。天使隊德黑蘭（Julio Teheran）掛帥先發，對上的是岡薩雷斯（Marco Gonzales）。兩場賽事觀眾千萬別錯過！

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NBA則為大家帶來四場轉播，早上6點30分雷霆對上西部龍頭湖人隊，湖人時隔五年以西部龍頭之姿重返季後賽，雷霆則位居第六，將挑戰拉近與第五名爵士隊的勝差。再來是衛冕軍暴龍對上魔術，魔術是否能斬斷暴龍二連勝呢？接著是籃網與塞爾提克之戰，籃網昨以3分差剋公鹿拿下二連勝，今挑戰三連勝塞爾提克是否能守住勝利呢？最後由金塊交手馬刺，馬刺位居西部第十名，與第九名拓荒者僅有0.5勝差，兩隊又會擦出什麼火花呢？喜歡NBA的朋友一定要準時收看！

日職也有兩場賽事轉播，軟銀與樂天、西武對上火腿，兩地準時開打，請鎖定轉播。

中職方面也為大家帶來一場賽事，富邦交手樂天，富邦推出本土左投陳仕朋應戰洋投霸能，這場「土洋對決」誰能拿下勝投？喜歡中職的朋友一定要準時收看。

MLB

07:00 紅人@印地安人 FOX體育、FOX體育3台

09:30 天使@水手 FOX體育2台、FOX體育3台

NBA

06:30 雷霆@湖人 緯來體育、愛爾達體育1台

08:00 暴龍@魔術 ELEVEN SPORTS1

09:00 籃網@塞爾提克 緯來體育、愛爾達體育1台

11:30 金塊@馬刺 緯來體育（D-LIVE）

日職

17:00 軟銀@樂天 FOX體育

17:00 西武@日本火腿 FOX體育2台、FOX體育3台

中職

18:30富邦@樂天 ELEVEN SPORTS1

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