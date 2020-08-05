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中職》餅總另類「神預言」 林安可滿貫砲勝兄弟奪MVP

2020/08/05 22:49

林安可敲出滿貫砲、助隊逆轉。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕統一獅隊今晚迎戰兄弟洋左投米蘭達賽前，動用過往是文化大學左投、未先發的林安可充當餵球投手，當時獅隊教頭林岳平開玩笑說：「如果戰勝米蘭達，安可會是MVP喔！」結果，劇本和餅總想的有些落差，林安可是用手中球棒替補建功，擊出滿貫砲，幫助球隊5:4逆轉勝。

林安可替補出擊，代打首打席遭米蘭達三振，8局上才從陳柏豪手中擊出滿貫砲，生涯前2支滿貫砲都是狙擊中信兄弟，目前以22轟暫居全壘打王。

林安可說，首打席是一二壘有人，當時對於錯失米蘭達其中一顆失投感到相當可惜。次打席滿壘時，打擊教練劉育辰有提醒：「就算雙殺也能得分，好球來就要想辦法擊到球，當下那球他可能有失投，也正好是我設定的範圍。」

林安可以滿貫砲建功，賽前的餵球卻有些「效果不彰」，隊友一度被米蘭達上演跨局12球4次三振。林安可苦笑說只能再多打，他說：「以前有開玩笑自告奮勇當餵球投手，今天剛好沒先發，育辰賢拜就說不然就來幫忙投、貢獻一下。」

林安可賽前餵球。（記者林宥辰攝）

林安可敲出滿貫砲、助隊逆轉。（記者廖耀東攝）

林安可敲出滿貫砲、助隊逆轉。（記者廖耀東攝）

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