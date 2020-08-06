日職》巨人敗人品？ 急刪影片仍遭備份慘曝光（影音）

阪神虎投手藤浪晋太郎。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕阪神藤浪晋太郎過去控球不佳，時常丟到打者讓全日職打者都心生畏懼，但昨天讀賣巨人對戰前，開了藤浪控球玩笑還上傳到官方帳號推特，引起大騷動。
巨人昨賽前圍起圓陣，內野手北村拓己帶頭喊話，沒想到他說，「對方投手雖然是藤浪，但大家在被丟到之前，好好用棒子擊出，首局就引擎全開衝吧。」
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這段暗諷藤浪控球的影片，被巨人官方推特帳號拍下並上傳，結果馬上就惹來批評聲浪，雖然巨人緊急刪掉影片，卻早就被備用在網路流傳，不少球迷都已經知道。
藤浪昨天先發8局，被敲4支安打，飆出7次三振，只有1次保送，失掉4分只有1分是責失分，吞下敗投。
巨人試合前のミーティング。— 琴flip510 （@510flip_video） August 5, 2020
北村選手の試合前の発言『今日は藤浪さんですけど、当てられる前にしっかりバットを当てていきましょう』
この発言は野球選手として失格でしょう。阪神ファンとして藤浪選手を応援している立場として胸糞が悪すぎます。
共感してくれる虎ファンは拡散ねがいます。 pic.twitter.com/hiMkBoE8N7