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日職》巨人敗人品？ 急刪影片仍遭備份慘曝光（影音）

2020/08/06 07:20

阪神虎投手藤浪晋太郎。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕阪神藤浪晋太郎過去控球不佳，時常丟到打者讓全日職打者都心生畏懼，但昨天讀賣巨人對戰前，開了藤浪控球玩笑還上傳到官方帳號推特，引起大騷動。

巨人昨賽前圍起圓陣，內野手北村拓己帶頭喊話，沒想到他說，「對方投手雖然是藤浪，但大家在被丟到之前，好好用棒子擊出，首局就引擎全開衝吧。」

這段暗諷藤浪控球的影片，被巨人官方推特帳號拍下並上傳，結果馬上就惹來批評聲浪，雖然巨人緊急刪掉影片，卻早就被備用在網路流傳，不少球迷都已經知道。

藤浪昨天先發8局，被敲4支安打，飆出7次三振，只有1次保送，失掉4分只有1分是責失分，吞下敗投。

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