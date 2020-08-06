NBA》西蒙斯打3節就傷退 恩比德豪取30分送巫師4連敗

B.西蒙斯第三節傷退。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人今交手巫師，明星前鋒B.西蒙斯（Ben Simmons）上場不到23分鐘，拿下8分6籃板，就因膝蓋不適在第三節傷退，不過靠著中鋒恩比德（Joel Embiid）豪取全場最高30分，攜手T.哈里斯（Tobias Harris）17分，終場就以107：98擊敗對手，送給巫師4連敗。

B.西蒙斯從開賽就打得相當強勢，首節就從外線出手，雖然最後沒能命中，不過接下來他多次持球衝入禁區，造成對手犯規獲得罰球機會，還大秀雙手爆扣。次節他繼續透過罰球幫助球隊保持領先優勢，之後更和T.哈里斯合作，將領先分差擴大至9分。

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不過到了第三節，七六人命中率下滑，巫師開啟追分模式，在T.布萊恩（Thomas Bryant）空手切入拿下2分後，將比分反超，而B.西蒙斯殺入禁區上籃，造成巫師隊犯規，但兩次罰球都沒能命中，隨後在一次爭搶籃板落地後，B.西蒙斯將球傳給哈佛德（Al Horford），就抓左腿一拐一拐的離開球場，慢慢走回更衣室，球隊則宣布他此役將不會再回歸。

雖然少了B.西蒙斯，不過在第三節已經累積5犯的當家中鋒恩比德，此時挺身而出，帶領球隊拉出一波8：0攻勢，最後1.9秒轉身後仰跳投命中幫助球隊要回領先。最末節，恩比德爆扣得手，哈里斯外線也命中，又領隊打出8：1攻勢，巫師雖然一度將分縮小到剩5分，不過關鍵時刻恩比德又發揮作用，鞏固球隊優勢，最終七六人就107：98贏球。

恩比德（中）轟下30分11籃板，領軍奪勝。（今日美國）

此役七六人5人得分上雙，恩比德轟下全場最高的30分、11籃板，另有3助攻、3抄截和2火鍋，展現全面身手；T.哈里斯則是拿下17分和6個籃板，J.理查森（Josh Richardson）15分，米爾頓（Shake Milton）挹注14分和4助攻，柯爾馬茲（Furkan Korkmaz）也有10分進帳。

而巫師則由T.布萊恩特的19分、10籃板和4火鍋表現最為亮眼，D.羅賓森（Devin Robinson）得到19分，T.布朗（Troy Brown Jr.）得到17分、8籃板和4助攻，「混血王子」八村壘今手感冰冷，全場11投2中僅拿8分。

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