NBA》復賽後三次篩檢都「嘉玲」！營區343名球員迄今零確診

「泡泡聯盟」復賽後三次篩檢都0確診,讓聯盟信心大增。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情持續肆虐,不過從3月中就停擺迄今的NBA,終於如願上週在奧蘭多迪士尼隔離園區展開閉門復賽,聯盟防疫也不敢大意,針對復賽人員皆進行嚴密的檢驗和管控,聯盟與各球團的努力也收到效果,從7月29日以來到今天,343名球員已經連續3次篩檢都呈陰性,園區維持0確診的優良記錄。

NBA自3月12日因疫情突然停賽之後,延宕逾4個月準備重燃戰火,為了確保復賽能夠安全順利完成,並於10月打出本季遲來的總冠軍,先前美媒曾報導,聯盟與迪士尼共同耗資高達1.8億美元,進行園區內最重要的病毒檢測工作,即參與復賽的球員、教練及隊職員,每天都得進行檢測,甚至連當地迪士尼員工,包括接駁巴士司機等也不能例外。

雖然先前在針對營區內的球員檢測中,不幸檢驗出2名球員在隔離期間確診武漢肺炎。但兩人隨後都被聯盟安排離開園區,讓他們在家中或指定地點接受隔離,所以也沒造成人員的交互傳染,算是不幸中的大幸。

而NBA今天公布最新一次檢測報告,自7月29日以來,在園區內343名球員檢測中,都無人呈現陽性反應,連三次篩檢都出現零確診,代表著「泡泡聯盟」阻絕病毒的方法的確可行,也讓聯盟增添了不少信心,成功打完本季的希望也越來越高。

No NBA player has tested positive for coronavirus out of 343 tested at Orlando campus since last results were announced July 29.