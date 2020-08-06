NBA》復賽後三次篩檢都「嘉玲」！營區343名球員迄今零確診

「泡泡聯盟」復賽後三次篩檢都0確診，讓聯盟信心大增。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續肆虐，不過從3月中就停擺迄今的NBA，終於如願上週在奧蘭多迪士尼隔離園區展開閉門復賽，聯盟防疫也不敢大意，針對復賽人員皆進行嚴密的檢驗和管控，聯盟與各球團的努力也收到效果，從7月29日以來到今天，343名球員已經連續3次篩檢都呈陰性，園區維持0確診的優良記錄。

NBA自3月12日因疫情突然停賽之後，延宕逾4個月準備重燃戰火，為了確保復賽能夠安全順利完成，並於10月打出本季遲來的總冠軍，先前美媒曾報導，聯盟與迪士尼共同耗資高達1.8億美元，進行園區內最重要的病毒檢測工作，即參與復賽的球員、教練及隊職員，每天都得進行檢測，甚至連當地迪士尼員工，包括接駁巴士司機等也不能例外。

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雖然先前在針對營區內的球員檢測中，不幸檢驗出2名球員在隔離期間確診武漢肺炎。但兩人隨後都被聯盟安排離開園區，讓他們在家中或指定地點接受隔離，所以也沒造成人員的交互傳染，算是不幸中的大幸。

而NBA今天公布最新一次檢測報告，自7月29日以來，在園區內343名球員檢測中，都無人呈現陽性反應，連三次篩檢都出現零確診，代表著「泡泡聯盟」阻絕病毒的方法的確可行，也讓聯盟增添了不少信心，成功打完本季的希望也越來越高。

No NBA player has tested positive for coronavirus out of 343 tested at Orlando campus since last results were announced July 29. — Shams Charania （@ShamsCharania） August 5, 2020

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