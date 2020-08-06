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NBA》老八位置不保？灰熊復賽苦吞4連敗

2020/08/06 10:12

英格斯（左）在第四節連續砍下三分球，單節拿12分。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕復賽後狀況不佳，目前暫居西部第八位，正為了搶季後積極奮戰的灰熊，今日以115：124不敵爵士，如今面臨復賽後苦吞四連敗的危機，不只將可能無法守住老8的位置，離排名第九的拓荒者現在也只剩1場的勝差，要穩闖季後可說是岌岌可危。

灰熊在今天這場戰役中，首節取得兩位數的領先，不過爵士在第二節便馬上迎頭趕上，第二節就拿下39分，上半場以64比55領先灰熊，不過比賽進入下半場時，雙方陷入拉鋸戰，最後爵士靠著這場比賽表現最佳的射手英格斯（Joe Ingles），一舉在第四節奪下12分，才順利挺過此役。

英格斯全場13投7中，含六顆三分球，繳出25分、4籃板、5助攻的成績，而爵士其他選手的表現也相當不錯，後衛康利（Mike Conley）貢獻23分、5籃板、7助攻，以及中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）拿了21分、16個籃板和1助攻。

爵士後衛康利今貢獻23分。（USA TODAY Sports）

爵士中鋒戈貝爾。（USA TODAY Sports）

而灰熊方面以瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）21分、14籃板、3助攻表現最佳，另外後衛莫蘭特（Ja Morant）和板凳出發的G.艾倫（Grayson Allen）都各有20分的貢獻。

灰熊表現較佳的瓦倫丘納斯。（美聯社）

板凳上場的G.艾倫貢獻了20分。（法新社）

灰熊已經吞下四連敗，在上一場對陣鵜鶘的比賽當中，球隊又傳噩耗，陣中當家大前鋒Ja.傑克森（Jaren Jackson Jr.）因落地時姿勢不佳導致左膝蓋半月板撕裂，剩餘賽季宣告報銷，如今灰熊的季後賽將拉起警報。

灰熊Ja.傑克森因左膝蓋半月板撕裂，本季報銷。（資料照，USA TODAY Sports）

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