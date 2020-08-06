足球》巴塞隆納主席爆料：梅西將在3、4年後退役

阿根廷球星梅西可能會在三到四年間於巴塞隆納隊退休。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕西班牙甲級足球聯賽名門巴塞隆納，主席巴托梅烏（Josep Maria Bartomeu）認為，陣中33歲的球星梅西將在巴塞隆納結束球員生涯，退役時間可能在三到四年後。

據《Yahoo! Sports》報導，剛獲本季西甲金靴的梅西，也同時是六屆金球獎得主，曾在受訪時提到自己與巴薩的合約將再2020-2021年賽季後結束。巴薩主席巴托梅烏則力勸他在退休前，都待在這支西班牙強權陣中。

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不過有部分消息認為，梅西會回到年輕時曾待過的職業隊紐維爾舊生隊（Newell's Old Boys），並選擇在該隊退休。舊生隊的職業戰績並不出眾，但曾經培養出阿根廷傳奇前鋒巴提斯圖塔（Gabriel Batistuta）、巴爾達諾（Jorge Alberto Valdano）等阿根廷優秀球員。

「我毫不懷疑當他在三、四年後要結束球員生涯時，他會選擇留在巴塞隆納退役。梅西也非常清楚，他從年輕時就待在這裡，他是這個球隊歷史的一部分。」巴托梅烏希望這位超級球星能在新合約上簽字，同時他不忘稱讚梅西是「世界上最棒的足球員。」

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