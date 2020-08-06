中職》「兄弟殺手」恐被挖角？韓媒曝已鎖定樂天洋投

卡本特。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕樂天桃猿洋投卡本特恐被韓職挖角？根據韓國媒體「isplus」今報導，A球隊因不滿隊上外國人選手的表現，有意找卡本特來取代。

30歲的卡本特曾在2018年上到大聯盟，去年還在老虎隊先發，2年累計2勝8敗、防禦率8.57，本季在中職15場出賽（14場先發），防禦率4.34，佔據投手排行榜第4名，更是知名的「兄弟殺手」，對戰防禦率僅1.93。

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韓媒報導指出卡本特直球均速約在90英哩（約144.8公里）左右，不過會投滑球、曲球以及變速球能力引人注意。

報導引述一位韓國球探的話表示，卡本特是左投身高又高（196公分），就像SK飛龍在2017年簽下的洋投戴蒙（Scott Diamond），而戴蒙當年在韓職繳出了防禦率4.42，還有單季10勝的水準。

韓媒還提到由於水準的差異，多數韓國球隊並不會優先考慮中職的選手，但受到疫情影響，今年情形不一樣，小聯盟賽季全取消，從美國簽人來並不容易。

報導並指出在卡本特加盟中職前，韓職就有意網羅，C球隊球探說，卡本特球不快但知道如何丟變化球。

而關鍵就是A球隊挖角卡本特的意願有多高？根據報導卡本特與樂天簽約時有含買斷條款，在7月31日前只要支付一定金額轉隊費就能夠解除合約，然而隨著8月開始無法觸發此條款，必須單獨與樂天協商、單獨討論轉隊費，過程變得更加嚴苛。本季韓職外國球員截止大限為9月1日，仍有時間可以衡量。

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