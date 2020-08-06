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NBA》波特手感持續發燙 率金塊末節逆轉馬刺

2020/08/06 09:46

波特（左）手感持續發燙，本場狂轟30分。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕金塊前鋒波特（Michael Porter Jr.）繼前一場對雷霆拿下生涯新高的37分後，今天的比賽他依舊手感發燙，全場19投11中、含5顆三分球，狂轟30分還抓下15籃板，助金塊132：126擊敗馬刺，取得復賽二連勝。

前場手感火燙的波特今依舊火力全開，開局就先投進2顆三分展現優異手感，上半場他就攻下14分，不過球隊以65：62落後馬刺。

到了決勝節，波特展現贏球決心，不只外圍攻勢，還多次切入買到馬刺球員犯規，開節的兩顆三分球，除了助金塊反超比分，也讓球隊一路領先至比賽結束，可說是今日球隊贏球的最大功臣。

金塊約基奇（左）。（美聯社）

金塊本場5人得分上雙，除了波特之外，主將約基奇（Nikola Jokic）繳出25分11籃板的雙十成績，M.莫里斯（Monte Morris）19分4助攻，葛蘭特（Jerami Grant）和多齊爾（PJ Dozier）兩人替補出發分別奪下了22分和12分。

馬刺蓋伊今攻下24分為全隊最高。（USA TODAY Sports）

馬刺以蓋伊（Rudy Gay）的24分最佳，D.懷特（Derrick White）貢獻23分7助攻。在馬刺吞下二連敗後，球隊與西部第8的灰熊的勝差依舊維持在2場。

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