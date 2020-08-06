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中職》陳禹勳生涯百救援 賽後發文道真心話

2020/08/06 08:51

陳禹勳奪下生涯百次救援成功。（記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕樂天桃猿終結者陳禹勳昨天在對富邦悍將之戰後援1局無失分，奪下生涯100次救援成功，成為繼前統一獅凱撒（124次）、林岳平（129次），史上第3位達成百救援的投手。深夜喜歡在臉書上與球迷互動的他，也特地發文道出感謝。

陳禹勳表示：「先謝謝看到這篇文的你 從零開始陪著我往前進 走過那些失敗難過夜晚 一百其實只是一個數字 重要的還是球隊要勝利 沒有任何事比冠軍重要 繼續一步一步努力前進。」

陳禹勳昨賽後受訪表示，即使有機會超越林岳平紀錄，但仍認為大餅是中職最強救援投手。小時候看林岳平投球，真的非常厲害，有球速、有變化球、有控球，還有霸氣，就是最強終結者的樣子，而且他是從先發轉救援，不像自己職棒生涯一開始就是後援投手，累積救援成功比較快是應該的。

陳禹勳並笑說：「我的救援成功還差林岳平一截，但30次救援失敗已比他多1次了。」

至於林岳平本人昨天則表示，陳禹勳有條件可以突破他的紀錄，除了心理、技術，陳禹勳更有能力。餅總說：「光是他今年一度低潮，還能夠回到終結者位置，就已經不簡單了，當年我離開這位置就回不去了。」

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