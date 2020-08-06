田徑》東奧100公尺奪金熱門恐被禁賽 隊友：該多為行為負責

東奧100公尺金牌熱門人選科爾曼可能被禁賽長達兩年。（資料照，路透社）

〔體育中心／綜合報導〕美國田徑代表隊選手萊爾斯（Noah Lyles）接受《BBC》採訪時，提到隊友科爾曼（Christian Coleman）可能因錯過藥檢而被禁賽，認為他應該要多為自己的行為負起責任。

23歲的萊爾斯曾在去年田徑世錦賽獲得200公尺與400公尺接力雙料金牌，還被預測能突破牙買加波爾特100公尺世界紀錄。受訪時提到他認為隊友的行為，可能降低美國隊在明年東京奧運奪牌機會。「這讓人難以接受，因為我們想去東京創下世界紀錄。我希望他能再多承擔一點責任。」萊爾斯說。

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萊爾斯認為隊友應該要為自己的行為多負些責任。（資料照，路透社）

科爾曼是東奧100公尺金牌的熱門人選，去年世錦賽也曾拿下該項目金牌。但就在該賽事開始前幾週，美國反運動興奮劑組織（USADA）指科爾曼錯過三次禁藥檢測。

雖然USADA一度撤銷指控，讓科爾曼能夠參加杜哈世錦賽。但若被查出錯過藥檢一事屬實，極有可能被世界田徑總會的調查單位誠信委員會（AIU）禁賽處分，時間預計長達兩年，也意味著科爾曼會錯過奪下奧運金牌的大好機會。

科爾曼對這項指控提出異議，認為AIU並沒有給他適當機會進行補測，同時也否認曾經使用任何運動禁藥。

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