NBA》紫金軍團手感凍成冰棒 雷霆105：86痛宰湖人

保羅與先發團隊好表現，助隊本季首勝湖人。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕奧克拉荷馬雷霆35歲老將保羅（Chris Paul）以21分7籃板6助攻，配合隊友火力支援。終場以105:86壓倒命中率不佳的洛杉磯湖人隊。

本場雷霆隊先發球員得分全部來到二位數，保羅的21分更是全場最高。加林納里（Danilo Gallinari）與亞當斯（Steven Adams），分別拿下19分與18分，且皆抓下7次籃板，幫助球隊本季首次擊敗湖人。

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詹姆斯（LeBron James）為球隊貢獻19分與11次籃板，但隊友進攻疲軟。全場湖人隊三分球手感不佳，37次出手只中5球，是本季最糟，第一節三分線12次嘗試更只命中1次。一眉哥A.戴維斯（Anthony Davis）今日完全熄火，上場29分卻只攻下9分，與上一戰狂飆42分表現出現巨大落差。湖人在本場比賽中連一次領先都拿不到，也是該隊本季首見。

詹姆斯個人繳出19分11籃板成績，但隊友進攻端靜悄悄，無奈吞敗。（法新社）

雖然湖人目前鎖定分區冠軍，但仍落後聯盟龍頭公鹿兩場比賽。雷霆目前處於分區第五，跟第四名的爵士隊在爭取季後賽機會拚得難分難捨。

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