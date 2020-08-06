MLB》波瑟羅7局好投鎖衛冕軍 笑納生涯150勝

波瑟羅今演出優質先發，先發7局僅失1分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大都會隊今天靠著波瑟羅（ Rick Porcello）7局僅失1分的好投，以及打線在第4局的有效串連並超前比分，最後以3：1擊敗衛冕軍國民，終結對方的三連勝氣勢。

波瑟羅此戰主投7局送出4K，雖然首局遭遇亂流，一人出局後，面對伊頓（Adam Eaton）先被敲出一支二壘安打，隨後又被索托（Juan Soto）打出左外野方向的強勁飛球，失掉1分，但隨後就用守被美技化解危機，之後幾局也未失分，賽後除了收下生涯第150勝外，防禦率也下降至6.92。

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波瑟羅開季狀況不佳，前兩場對勇士總共投了6局就丟11分，防禦率高達13.50，所幸在經過幾天的休息後，今對上國民總算拿出優異表現，並達成一項重要的生涯里程碑。

賽後大都會總經理羅哈斯（Luis Rojas）更對波瑟羅的表現感到相當滿意，他說道：「波瑟羅這場比賽投出非常棒的變速球，另外卡特球、滑球也都相當不錯，而他也將這些球種搭配得相當出色，這是多麼出色的表現。」

薛哲今投1局就提前退場。（USA TODAY Sports）

而開賽前被外界矚目的國民王牌薛哲（Max Scherzer）沒想到僅投1局就因為大腿不適而退場，他今投1局被敲1支安打失掉1分，賽後防禦率上升至3.29，無關勝敗。

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