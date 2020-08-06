MLB》洋基勝率飆破8成 改寫隊史2大狂紀錄！

賈吉敲出本季第7轟領先全聯盟。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天前往費城人主場打雙重賽，受到疫情影響採特別制度，一場擔任先攻一場後攻，共取得1勝1敗，賽後以勝率8成18、領先4場勝差穩居美東龍頭，還創下開季前11場比賽都開轟的隊史新紀錄。

早場的比賽雖是在費城人主場打，但由洋基擔任後攻，雖然「法官」賈吉在第7局轟出3分彈，這是領先全聯盟的本季第7號全壘打，不過費城人靠著先發投手惠勒6局失2分責失的好投，加上哈波、瑞爾穆托開轟領銜，以11：7擊敗洋基。

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晚場賽事，洋基靠著第2局一壘手維特（Luke Voit）敲出本季第4發全壘打取得領先，第7局平手時再靠塔克曼、厄謝拉的安打攻得2分超前，因應疫情新制雙重賽第2場只打7局，最後就以3：1打敗費城人。

今天比賽結束後洋基創下隊史新紀錄，首度在開季前11場比賽都有全壘打，先前最高紀錄為1999年的開季前10場開轟。大聯盟紀錄是水手隊在去年創下的連20場比賽開轟。

維特賽後指出：「這支打線沒有斷層，人人都能打深遠的球、上壘，有很好的策略而且不會去打壞球。」並且維特這一轟是洋基團隊本季第23轟，也超越了去年隊史前11場比賽敲22轟的隊史紀錄。

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