美網》「Big 3」恐怕都不打？ 塞國記者曝：喬帥也動搖了

有記者透露喬科維奇現在也動搖了,這幾天會決定是否跟納德爾一樣要放棄美網。(資料照,歐新社)

〔體育中心/台北報導〕美國網球公開賽將於8月31日開打,然而今年星光黯淡,費德爾(Roger Federer)因膝傷早早宣布不打,納達爾(Rafael Nadal)昨也宣布因武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情選擇棄賽,「Big 3」目前只剩下喬科維奇(Novak Djokovic)。不過有記者爆料,喬科維奇恐怕現在也動搖了,這幾天會決定是否跟納德爾一樣要放棄比賽。

美網公開賽預定將在8月底開打,是網壇3月起因2019冠狀病毒疾病(COVID-19)疫情喊停後,第一個開打的大滿貫賽事。疫情影響下,同屬大滿貫等級的法國公開賽已延到9月,溫布頓錦標賽則已取消。而去年美網男單冠軍納達爾,考量到全球疫情未減緩,確診病例也持續增加,雖然感謝主辦單位的努力與用心,但經過審慎思考後,仍宣布將退出今年美網。

而稍早塞爾維亞體育網站《Sportklub》記者歐茲莫(Sasa Ozmo)在個人推特上爆料,指出喬科維奇目前還沒有決定是否會參加美網,可能要等到未來幾天才會做出最終決定。

Novak Djokovic still hasn’t made a decision in regard to his participation at the #USOpen. Decision in the next few days.