美網》「Big 3」恐怕都不打？ 塞國記者曝：喬帥也動搖了

有記者透露喬科維奇現在也動搖了，這幾天會決定是否跟納德爾一樣要放棄美網。（資料照，歐新社）

〔體育中心／台北報導〕美國網球公開賽將於8月31日開打，然而今年星光黯淡，費德爾（Roger Federer）因膝傷早早宣布不打，納達爾（Rafael Nadal）昨也宣布因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情選擇棄賽，「Big 3」目前只剩下喬科維奇（Novak Djokovic）。不過有記者爆料，喬科維奇恐怕現在也動搖了，這幾天會決定是否跟納德爾一樣要放棄比賽。

美網公開賽預定將在8月底開打，是網壇3月起因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情喊停後，第一個開打的大滿貫賽事。疫情影響下，同屬大滿貫等級的法國公開賽已延到9月，溫布頓錦標賽則已取消。而去年美網男單冠軍納達爾，考量到全球疫情未減緩，確診病例也持續增加，雖然感謝主辦單位的努力與用心，但經過審慎思考後，仍宣布將退出今年美網。

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而稍早塞爾維亞體育網站《Sportklub》記者歐茲莫（Sasa Ozmo）在個人推特上爆料，指出喬科維奇目前還沒有決定是否會參加美網，可能要等到未來幾天才會做出最終決定。

Novak Djokovic still hasn’t made a decision in regard to his participation at the #USOpen. Decision in the next few days. — Saša Ozmo （@ozmo_sasa） August 5, 2020

喬科維奇過去曾3度在美網奪冠，目前擁有17座大滿貫冠軍，距離納達爾的19冠紀錄還差2座，跟本週就要滿39歲的費德爾也只剩下3冠之遙，不過英媒《衛報》卻認為這位33歲的塞爾維亞名將很有可能會放棄挑戰美網第4冠的機會，畢竟他之前受訪時就曾表示曾美網的防疫規定太嚴苛，他可能會跳過本屆賽事，直接投入9月的法網備戰。

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