動滋券》400萬中籤者今開放領券 怎麼領看這裡

動滋券今開放領取。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕體育署推出400萬份、面額500元的「動滋券」，前兩天採分流方式，今開放中籤者身份證號碼末碼雙號（0、2、4、6、8）領取，明天開放單號領（1、3、5、7、9），8月8日10點起就可在「動滋券」合作業者的店家消費抵用。

體育署指出，中籤民眾可在「動滋網」（https://500.gov.tw/）點選「領取動滋券」，填入身分證字號或居留證號、出生月日、登記的手機號碼後，該手機號碼會收到簡訊驗證碼通知，民眾在動滋網輸入驗證碼確認無誤，即可獲取「動滋券」電子錢包二維條碼（QR Code）。

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第一、二天採分流方式領券，今開放中籤者身分證號末碼雙號（0、2、4、6、8）領取，明天則開放單號（1、3、5、7、9）領取，8月8日早上10點起開放全部號碼領取，領取完成者就可在「動滋券」合作業者的店家消費抵用，使用期限至110年1月31日截止。

目前已有超過4千家的合作業者登錄上架，本週六10點起就能收受中籤民眾持「動滋券」QR Code消費。若有「動滋券」使用的相關問題，可於每日早上8點半至晚上6點半聯繫客服專線02-7700-7799、0916-617799洽詢處理，或上「動滋網」查詢相關資訊。

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