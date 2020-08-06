NBA》不是「西霸天」湖人！ KD預測總冠軍將由這兩隊爭奪

杜蘭特看好快艇今年奪冠。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA7月底重啟賽季，由22支隊伍在「泡泡聯盟」裡爭奪總冠軍，湖人日前在擊敗爵士後，相隔10年再度勇奪西部第一種子，被看好是奪冠的大熱門，不過籃網球星「KD」杜蘭特（Kevin Durant）受訪時卻認為，今年總冠軍賽應該將是快艇碰上公鹿。

和大多數人的看法相同，杜蘭特今天接受美媒《ESPN》訪問時，指出他認為西冠軍賽將會在快艇和湖人間進行，而東部冠軍則會由公鹿和暴龍爭奪，「如果可以選的話，我覺得會是由快艇和公鹿殺進總冠軍賽，而我也看好快艇將會笑到最後。」

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杜蘭特也解釋他會這樣推測絕對不是毫無依據的，他認為快艇是一支非常有深度的球隊，雖然目前他們似乎還沒有完全磨合到位，然而一旦他們開竅，絕對絕對會是一支很可怕的勁旅。

「當你擁有P.喬治（Paul George）和雷納德（Kawhi Leonard）在兩側時，基本上這就是你奪冠所需的配置了，這位側翼球員在聯盟中大概都排在前3、前4之列，然後你還擁有兩位最強的板凳殺手，而且還是最強的多功能型替補，他們能完美地在禁區和後防互相搭配。

「最重要的是，他們全員都想奪冠，差點忘了，他們還有貝佛利（Patrick Beverley）呢，所以他們整隊根本不怕打季後賽，誰來都照打不誤」。最後，杜蘭特也預測總冠軍一定會打滿7場，但不管過程如何，他認為最終能奪冠的一定是快艇。

擁有雷納德（左）、P.喬治（右）的快艇，也是今年奪冠大熱門。（資料照，今日美國）

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