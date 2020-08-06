NBA》魔術輸球又折兵 復賽苦吞2連敗

魔術A.戈登在第三節傷退。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕賽前二連勝的暴龍今挾著連勝氣勢踢館魔術，開賽暴龍就展現贏球渴望，首節靠著優異的團隊防守只讓對手得11分，上半場結束更取得20分的領先優勢，從此奠定勝基，終場暴龍就以109：99擊敗魔術，復賽取得三連勝。

不過即便帶著落後20分的劣勢進入下半場，魔術眾將依舊沒放棄比賽，一度趁著對手團隊手感不佳時，在第四節將比分縮小至9分差。但此時暴龍球員們終於回神，適時穩住戰局，最終也收下了比賽勝利。

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暴龍最終以10分差擊敗魔術。（美聯社）

暴龍今日表現最亮眼的球員非范維利特（Fred VanVleet）莫屬，他攻下全場最高的21分還傳出10次助攻，是球隊贏球的最大功臣，另外西亞卡姆（Pascal Siakam）此戰也繳出了15分6籃板的成績。

富尼耶拿下全隊最高的15分。（美聯社）

魔術方面富尼耶（Evan Fournier）和洛斯（Terrence Ross）兩人拿下全隊最高的15分，「白魔獸」伍切維奇（Nikola Vucevic）本場手感冰冷，僅拿12分。

不過賽後令魔術擔心的，莫過於陣中主力A.戈登（Aaron Gordon）的傷勢，他在第三節的一次上籃遭到暴龍後衛羅利（Kyle Lowry）惡意犯規，重摔落地，即便之後還是完成罰球，但隨後就進入休息室接受檢查，目前結果尚未出爐。

Aaron Gordon suffers scary fall after hard foul from Kyle Lowry pic.twitter.com/XVrsRCbkVN — gifdsports （@gifdsports） August 6, 2020

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