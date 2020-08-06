中職》萊恩擔任長照一日志工 陪百歲人瑞跳舞像極了愛情

萊恩擔任石門社區長照養護據點一日志工。（統一獅提供）

〔體育中心／綜合報導〕今日的萊恩很不一樣，充滿愛心，擔任石門社區長照養護據點一日志工，炎熱下午，萊恩特別擔任石門長照有愛導覽安平老街活動，這也是萊恩首度擔任一日志工，萊恩的抵達也讓許多長輩們充滿歡笑，跟著歡迎的音樂一起舞動，為今日戶外導覽活動暖身。

萊恩擔任石門社區長照養護據點一日志工。（統一獅提供）

萊恩幫長照中心阿公、阿婆等推輪椅。（統一獅提供）

本次活動導覽行程，走訪安平老街、劍獅埕、觀音廟、安平天后宮、盧經堂厝，透過導覽人員解說，也讓大家更近一步認識安平的歷史，沿途中萊恩也展現活潑逗趣表演，逗得長輩開心拍手，沿途將近1小時的活動，萊恩也擔任一日志工，幫長照中心阿公、阿婆等推輪椅、撐傘遮陽，貼心照護長者，就像對待自己家人一樣，像極了愛情，充滿溫暖的愛。

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台南市安平石門社區發展協會理事長陳虹宜表示：「社區關懷據點長照2.0Ｃ站，這次安排安平老街導覽活動，很開心可以邀請統一獅萊恩一起陪伴長者，透過實際參與，也讓長輩們走出戶外，一起體驗樂活生活，而萊恩帶給這些長者是一份最真誠的快樂，那是無價的。」

萊恩表示：「其實剛接獲任務，以為是一件很輕鬆任務，但來到活動中心，看到這些長輩的活潑和互動，給我很多正面能量，讓我學習到很多，要懂的去珍惜回饋社會，幫助需要幫忙的每一位。尤其今天看到102歲的林李梅女士，就算是坐在輪椅上，但也揮舞雙手跟著音樂和我一起跳舞，看到時心中感著很深，」

今年統一獅積極經營台南地區，統一獅萊恩與台南市觀光旅遊局魚頭君成為台灣棒球吉祥物的人氣指標，萊恩是除了跳舞外，最喜歡的就是挑戰各項任務，從「划龍舟挑戰」、「中職新人測試會」、「東洲黑糖奶舖一日店員」外，萊恩也擅長畫畫，手繪風格是他的專長技能，也獲得球迷喜歡，七月底台南主場活動，萊恩還特別手繪扇子送給支持他的球迷們。

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