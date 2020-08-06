中職》樂天女孩孟潔、菲菲出辣照寫真 粉絲暴動噴鼻血啦！

樂天女孩「bestie閨蜜」寫真。（樂天桃猿提供）

〔體育中心／綜合報導〕孟潔與菲菲兩位超高人氣的Rakuten Girls，孟潔空靈脫俗的清新氣息讓粉絲著迷，菲菲青春洋溢的美麗身線受到眾人喜愛。平常在團內一向閨蜜的兩人竟然互別苗頭？原來這一次是由時尚攝影大師黃天仁親手掌鏡，閨蜜即將展開「視覺對決」，8月7日起「bestie閨蜜」數位寫真將雙姝香爭，前所未有的美麗公諸於世。

孟潔空靈脫俗的清新氣息讓粉絲著迷。（樂天桃猿提供）

菲菲青春洋溢的美麗身線受到眾人喜愛。（樂天桃猿提供）

透過天仁老師的鏡頭，「bestie閨蜜」寫真收錄屬於孟潔與菲菲各自的絕美模樣，是小家碧玉的鄰家女孩，是驚艷絕倫的女神，是楚楚可人的羞花，是嬌艷欲滴的人間尤物，各種樣貌、一顰一笑，皆是風情。閨蜜兩人俏皮嬉鬧的互動模樣，燦爛的青春與活力讓人從中感受到閨蜜間的情誼，也介紹給喜愛孟潔與菲菲的好朋友。

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「這本寫真我人生第一本寫真，也是我拍過最大尺度的寫真作品，印象最深刻的是有一張是裸背，而且全身一絲不掛，真的是又害羞又緊張。」菲菲笑稱。「為了拍日出我們甚至凌晨2點多就起床妝髮，只為了捕捉那十分鐘的畫面，雖然很累，但看到天仁老師拍出來的作品，真的覺得好值得，你們一定要珍藏！ 」孟潔說。

「bestie閨蜜」數位寫真將發行兩個版本，除封面與頁面編排順序不同外，內容皆相同，隨書附贈拍攝花絮影片（部分電子書平台不支援），辣酷甜趴兩天於球場商品店消費女孩主題商品滿1000元即可獲得限量「bestie閨蜜」寫真海報（孟潔或菲菲隨機贈送），兩天各限量100張，喜愛閨蜜的粉絲絕對要收藏。

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