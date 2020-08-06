田徑》英國體育禁藥新制 因大麻古柯鹼被禁賽時間將縮短

英國考慮縮減選手因毒品藥物被禁賽時間，但其餘藥物處分仍不變。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕英國反運動興奮劑組織（UKAD）告訴《BBC》記者，該組織正再考慮縮短被測出古柯鹼與大麻反應的運動員禁賽時間。

該組織表示，有些選手檢測禁藥時，被發現體內含有「會造成社會問題，但不能提升運動表現的藥物成分」，例如大麻類與古柯鹼類毒品。最新的案例發生在六月時，蘇格蘭長跑選手特雷諾（Luke Traynor），被測出體內有古科鹼反應後將禁賽兩年。

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有這類藥物而被禁賽的選手刑期未來會被縮短，該制度預計明年1 月上路。UKAD認為這可以使現在的制裁手段更加靈活，且能利用治療方式增進運動員福祉。

但同時該組織將加重部分行為的禁賽處分，包括對調查人員撒謊、對禁藥檢測人員採取敵意行動、體內有多重為禁藥物等。試圖阻止舉發禁藥醜聞，或是對舉報者進行報復行為，也將同步受到裁罰。而因為可增進運動員身體表現禁藥被禁賽的選手，則將維持原本的處分刑期。

UKAD執行長Nicole Sapstead說：「英國反禁藥規定是保護運動賽場公平競爭的基石，同時也符合世界反運動興奮劑機構制定的標準。我們確保運動員在世界各地都能遵守相同的高標準。這些新規定上路，也能使我們應對最新的挑戰。」

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