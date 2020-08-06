NBA》團隊攻守都失調 籃網慘敗塞爾提克

塞爾提克以149：115大勝籃網。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網隊在昨日逆轉聯盟龍頭公鹿後，團隊氣勢可說是來到高峰，不料卻在今天的比賽踢到鐵板。今日對上塞爾提克的比賽可說是慘不忍睹，除了整場比賽讓對手的團隊命中率高達56.8%，失誤數更是驚人，共發生了18次失誤，難以與對手匹敵，最終籃網就以115：149敗給塞爾提克。

首節的前5分鐘，籃網還能以14：11領先塞爾提克，但在對方喊完暫停回來後，籃網防守就開始崩潰，統計從暫停完到第一節結束，籃網被對手得了23分，而自己卻面臨進攻當機，只得了11分，這也讓塞爾提克反倒超前比分，並一路領先到比賽結束。

請繼續往下閱讀...

海沃德今天也攻得18分。（USA TODAY Sports）

本場比賽，塞爾提克每位球員都有上場機會，並且全員都有得分記錄。其中大前鋒威廉斯（Grant Williams）打出代表作，全場7投7中，攻下生涯新高的18分，成為全場焦點。

賽後威廉斯談到自己的表現這樣說道：「我上場後我只想為球隊帶來正面的能量。我認為很多的年輕球員都會這麼做，所以這是我的工作。」

籃網後衛馬丁。（歐新社）

籃網方面以後衛馬丁（Jeremiah Martin）的表現最為出色，他攻下20分為全隊最高。

在輸掉這場比賽後，籃網與東部第8的魔術，彼此勝差縮小至0.5場，如果籃網響捍衛東部第7的位置，接下來的復賽勢必要全力以赴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法