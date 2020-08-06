日職》20億白花了？ 軟銀最強守護神傷勢復發將返美

軟銀39歲洋投沙法提。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕軟銀39歲洋投沙法提（Dennis Sarfate）近期因右髖關節傷勢復發，預定7日返美接受檢查，有可能再次動刀，這代表他本季可能無緣在一軍亮相。

沙法提在今年3月3日相隔一年實戰，最快球速僅144公里，和以往動輒155公里火球仍有段差距。他在4月底以家庭因素返美，6月中旬回到日本先進行隔離，7月上旬和球團合流，並參加二軍練習。

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《西日本體育》報導，沙法提近期因右髖關節傷勢復發，甚至出現影響日常生活的狀況，因此將返回美國尋求醫生意見，根據診斷結果，有可能會再次動刀。如果沙法提決定動手術，今年球季幾乎無望登板，明年是和軟銀3年約的最後一年，屆時沙法提的年齡將來到40歲高齡。

沙法提曾待過大聯盟釀酒人、太空人、金鶯隊，2011年轉戰日本職棒廣島鯉魚隊，2013年則來到西武獅，2014年轉戰軟銀後，成為軟銀重要牛棚戰力。沙法提在2015年至2017年連三年奪得太平洋聯盟救援王，2017年更以單季54次救援成功刷新日職紀錄，該年他一舉奪得洋聯年度MVP、日本大賽MVP。

沙法提在2017年的季後和軟銀簽下3年延長合約，但自2018年起至今，沙法提只有出賽6場，就因動右髖關節手術，球季提前報銷，而且他的復健狀況不理想，近兩年未在一軍例行賽亮相。

在日職8年累積234次救援成功的沙法提，距離250次救援成功的日本職業棒球名球會入會標準還有16次，但沙法提如今傷勢復發，能否再次登板都是問號。

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