動滋券》民眾領不到手機驗證碼？ 體育署說分明

體育署副署長王水文（右）、綜合規劃組長劉姿君（左）。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕體育署發放的400萬份、面額500元的「動滋券」今10點開放領取，卻有民眾無法收到驗證碼，體育署表示，可透過「全民健保行動快易通APP」進行身分驗證，若有任何問題，可洽客服專線詢問。

「動滋券」前兩天採分流方式領取，今開放中籤者身份證號碼末碼雙號（0、2、4、6、8）在早上10點領取，明天開放單號領（1、3、5、7、9），中籤者可在「動滋網」領券，並填入身分證字號或居留證號、出生月日、手機簡訊驗證碼，即可獲取「動滋券」電子錢包二維條碼（QR Code）。

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體育署副署長王水文表示，「動滋網」已全面升級，以負荷民眾登錄的領取狀況，今無太大問題，截至3點30分為止，約有35萬8千人成功領券。至於有網友反應領不到手機驗證碼，可能為當時登記手機填錯，可透過「全民健保行動快易通APP」進行身分驗證，點選「三倍券驗證」，取得驗證碼後，回到「動滋網」進行身分驗證。

體育署綜合規劃組長劉姿君補充，「動滋網」已設立常見問題解答，此外，民眾也可撥打客服專線02-7700-7799、0916-617799，服務時間為每日早上8點半至晚上6點半。

體育署發放的400萬份、面額500元的「動滋券」今10點開放領取，卻有民眾無法收到驗證碼。（資料照，記者塗建榮攝）

體育署副署長王水文（右）、綜合規劃組長劉姿君（左）。（記者吳孟儒攝）

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