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MLB》2014年冬奧滑冰銀牌得主 今在馬林魚初登場寫歷史

2020/08/06 17:47

阿瓦瑞茲今完成大聯盟初登場。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚先前爆出群聚感染，直至昨天才重返賽場，由於多名球員進入傷兵名單，也讓不少小聯盟選手因此獲得出賽機會，其中沉潛六年、在今天完成初登場的30歲內野手阿瓦瑞茲（Eddy Alvarez）相當特別，他曾是冬奧競速滑冰的銀牌得主。

阿瓦瑞茲5歲開始學滑輪溜冰、7歲接觸競速滑冰，高中時曾暫停這項運動、專心打棒球，還獲得大學獎學金，不過為了一圓奧運夢，他又暫時放下棒球，重回溜冰場，2014年成為第一位入選美國奧運代表隊的古巴裔男子滑冰選手，最後在索契冬奧5000公尺接力項目拿下銀牌。

終圓奧運夢後，阿瓦瑞茲在2014年6月與白襪隊簽下一紙小聯盟合約，去年被交易至馬林魚，2019年在3個層級合計繳出打擊率3成24、12轟的成績；日前於馬林魚戰力短缺之下被放進名單，並在今天完成初登場，在雙重賽首戰擔任先發第8棒二壘手，3打數無安打、吞下1K，第二戰則擔任先發三壘手，2支0、吞下1K。

雖然仍在尋求生涯首安，不過阿瓦瑞茲踏上大聯盟打擊區的當下已寫下歷史，成為繼曾在1912年奧運拿下五項、十項全能金牌的索普（Jim Thorpe）後，第二位曾拿下非棒球項目的奧運獎牌、最後站上大聯盟的選手。

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