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NBA》馬刺教頭大讚金塊球星約基奇 「像大鳥柏德的化身」

2020/08/06 19:25

金塊明星中鋒約基奇（左）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕丹佛金塊今天以132比126擊敗聖安東尼奧馬刺，除了金塊菜鳥波特（Michael Porter Jr.）砍下30分、15籃板外，明星中鋒約基奇（Nikola Jokic）繳出25分、11籃板表現，包含投進3顆三分球，讓馬刺總教練帕波維奇（Gregg Popovich）大讚約基奇簡直就像傳奇球星「大鳥」柏德（Larry Bird）的化身。

ESPN》報導，帕波維奇稱讚波特是名很棒的天才年輕人，但最讓他感到驚奇的是約基奇，「他就像柏德的化身，他在場上所做的一切，太驚人了。」

約基奇今上場32分鐘，全場17投10中、三分球5投3中，得到25分、傳出全隊最多的11次助攻，另抓下4顆籃板。

「他們從未看過這種表現。」帕波維奇談到球隊的年輕選手試著防守約基奇時說，「他能投三分，又可以搶籃板。NBA應該要有一條規則，你不能把球撥給自己。」帕波維奇認為約基奇就像傳奇球星馬龍（Moses Malone），跳不高、但卻能把球撥了2、3次後放進得分。

帕波維奇說，「這不是靠運氣，他總是這樣做，他在籃板上表現很好，很明顯他可能是聯盟中最會傳球的長人，如果不是，那也很接近了。他是一名特別的選手。」

馬刺總教練帕波維奇。（美聯社）

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