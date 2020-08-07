詹姆斯率湖人強碰火箭 今日賽事預告與轉播

詹姆斯。（資料照，法新社）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有一場賽事轉播，由洋基對決費城人，洋基將派出蒙哥馬利（Jordan Montgomery）對決費城人艾弗林（Zach Eflin），目前本系列賽雙方各取得一勝，究竟這場會由誰拿下勝利呢？記得鎖定轉播囉！

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NBA則有四場賽事轉播，分別為快艇對決獨行俠、湖人對決火箭、拓荒者對決金塊和熱火對決公鹿，快艇對決獨行俠有望看到兩名球星雷納德（Kawhi Leonard）和東契奇（Luka Doncic）同場對決，獨行俠能否擊敗強權快艇？湖人前一場慘敗雷霆，本場比賽對上火箭詹姆斯（LeBron James）能否找回投籃手感幫助球隊取勝呢？記得鎖定轉播囉！

日職部分有兩場賽事轉播，第一場是羅德對決歐力士，羅德將派出石川步對決歐力士榊原翼，第二場則是西武對決日本火腿，西武將派出洋投尼爾（Zach Neal）對決火腿杉浦稔大，喜愛日職的朋友別忘了收看轉播囉！

中職部分同樣有兩場賽事，第一場是桃猿對決兄弟，桃猿將派出王溢正對決兄弟德保拉，兄弟下半季近況不佳，本場比賽能否終止三連敗呢，第二場則是統一對決悍將，統一將派出羅里奇對決富邦伍鐸，統一挑戰四連勝，羅里奇能否率球隊取得勝利呢？喜愛中職的球迷朋友，別忘了鎖定轉播替喜愛的球隊加油囉！

MLB

06:00 洋基@費城人 民視、FOX體育

NBA

06:30 快艇@獨行俠 緯來體育、愛爾達體育1台

09:00 湖人@火箭 緯來體育、愛爾達體育1台、ELEVEN SPORTS1

11:30 拓荒者@金塊 緯來體育（D-LIVE）

17:00 熱火@公鹿 ELEVEN SPORTS1（D-LIVE）

日職

17:00 羅德@歐力士 FOX體育

17:00 西武@日本火腿 FOX體育2台、FOX體育3台

中職

18:35 樂天桃猿@中信兄弟 緯來體育

18:35 統一獅@富邦悍將 MOMO綜合台

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