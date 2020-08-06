東奧模擬賽》盼再戰奧運！劉威廷自認心態更成熟

男子跆拳道劉威廷（藍色）勝李孟恩（紅色）。（記者黃志源攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕里約奧運跆拳道國手劉威廷今在模擬東京奧運對抗賽男子80公斤級登場，接連踢下鍾俊傑、李孟恩摘下金牌，相較4年前挑戰奧運，劉威廷自認現在的他，心態更成熟，也更有企圖心。

25歲的劉威廷在4年前的里約奧運8強止步，這次有機會叩關東京奧運，他說：「上次參賽時還有點懵懵懂懂，但這次心態更成熟，也更有企圖心。」他認為，對於奧運的渴望，反映在平常訓練之時，「練得很累時，會告訴自己，一定要堅持下去。」

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身為跆拳道國家隊的老大哥，劉威廷提到，平常除了幫助學弟解決訓練上的疑難雜症，也會扮演和教練溝通的角色，甚至團隊氣氛不好時，他也會主動跳出來，提升士氣。

劉威廷前次出賽為今年2月，面對奧運延後1年，各項賽事復辦遙遙無期的狀況，他說：「不會去想那麼多，會利用這段時間，加強自己的基本功，跟著教練的腳步做調整。」

至於這次模擬賽目標，劉威廷表示，著重在教練設定戰術上運用，但發揮得還不夠好，仍有進步空間。但他認為，這次模擬賽相當正式，他也很享受這樣的氛圍，「雖然對手是台灣人，但整體氣氛真的有國際賽的感覺！」

男子跆拳道劉威廷（藍色）勝李孟恩（紅色）。（記者黃志源攝）

男子跆拳道劉威廷（藍色）勝李孟恩（紅色）。（記者黃志源攝）

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