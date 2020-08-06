東奧模擬賽》兩度不敵伊朗對手 黃鈺仁盼從中累積經驗值

黃鈺仁（藍色）勝邱泓勝（紅色）。（記者黃志源攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕2014年在仁川亞運摘下銀牌的跆拳道好手黃鈺仁，今在模擬東京奧運對抗賽中登場，但兩度不敵平常陪練的伊朗好手亞洋，收下銀牌。他表示，相信自己能從這次交手中獲取經驗，未來在國際舞台上更有競爭力。

黃鈺仁在2014年仁川亞運時，以17歲的年紀摘下男子54公斤銀牌，同時他也是該年南京青奧55公斤級金牌。不過近幾年黃鈺仁飽受傷病困擾，去年2月右膝半月板手術後休兵，排名開始滑落，最終無法以排名前進東京奧運。

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不過黃鈺仁在今年1月的亞洲區資格賽國手選拔中脫穎而出，仍有機會爭取生涯首張奧運門票。這次在模擬賽中，碰上平常陪練的伊朗好手亞洋，兩度苦吞敗仗，他說：「第一場我真的不在狀況內，只能站在原地被踢。」該場賽後，他馬上去看影片找出問題，但在決賽中，仍遭亞洋逆轉，無緣扳回一城。

黃鈺仁表示，平常一起訓練，亞洋對他相當熟悉，雖然今天兩次交手都落敗，但他相信經過這次模擬賽，肯定有收穫，在場上的失誤，下次比賽不會再發生。

教練劉祖蔭則認為，對黃鈺仁而言，這次模擬賽強度真的和國際賽很接近，雖然輸掉第1場的時候，一度覺得沒信心，但第2次交手有恢復水準。另外他也提到，這名來自伊朗的陪練員能給予台灣選手更高強度的挑戰，很盡力幫助他們成長。

黃鈺仁（藍色）勝邱泓勝（紅色）。（記者黃志源攝）

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