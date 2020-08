NBA》遭惡意犯規摔落地退場 魔術主力A.戈登歸期再評估

A.戈登。(資料照,歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕在今日暴龍與魔術之戰中,魔術陣中主力A.戈登(Aaron Gordon)在賽中遭對方後衛羅利(Kyle Lowry)惡意犯規,隨後退場檢查,據《The Athletic》記者查拉尼亞(Shams Charania)指出,A.戈登的傷勢並無大礙。

魔術今日以99:109輸給暴龍,陣中主力A.戈登在第三節遭到暴龍後衛羅利(Kyle Lowry)惡意犯規,重摔落地,不過仍完成罰球,並進行一次上籃動作才退場。A.戈登退場後接受檢查,據記者查拉尼亞在個人推特上更新,消息人士指出A.戈登經檢查後,左腿筋無嚴重損傷,不過球團將在短時間內重新進行評估,目前尚未有回歸時間表。

魔術復賽後目前繳出2勝2敗的成績,此戰A.戈登在退場前繳出8分、11助攻、5籃板,其中5籃板及11助攻是全隊最高。

