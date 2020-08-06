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NBA》遭惡意犯規摔落地退場 魔術主力A.戈登歸期再評估

2020/08/06 20:55

A.戈登。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕在今日暴龍與魔術之戰中，魔術陣中主力A.戈登（Aaron Gordon）在賽中遭對方後衛羅利（Kyle Lowry）惡意犯規，隨後退場檢查，據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，A.戈登的傷勢並無大礙。

魔術今日以99：109輸給暴龍，陣中主力A.戈登在第三節遭到暴龍後衛羅利（Kyle Lowry）惡意犯規，重摔落地，不過仍完成罰球，並進行一次上籃動作才退場。A.戈登退場後接受檢查，據記者查拉尼亞在個人推特上更新，消息人士指出A.戈登經檢查後，左腿筋無嚴重損傷，不過球團將在短時間內重新進行評估，目前尚未有回歸時間表。

魔術復賽後目前繳出2勝2敗的成績，此戰A.戈登在退場前繳出8分、11助攻、5籃板，其中5籃板及11助攻是全隊最高。

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