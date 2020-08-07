日職》相隔20年的罕見場面！ 巨人軍派快腿投球讓球迷傻了

巨人快腿增田大輝登板投球。（圖片取自讀賣巨人官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人軍昨天在客場甲子園球場以0：11慘敗阪神虎，比賽中另一個亮點是巨人隊竟派出快腿增田大輝登板投球，生涯初登板投球繳0.2局無失分，這是日職賽場相隔20年出現的罕見場面，引起日本球迷熱議。

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巨人洋投梅塞迪斯（C.C. Mercedes）昨晚僅投3.2局失4分退場，讓巨人隊提早動用牛棚， 沼田翔平0.1局、宮國椋丞2局、田中豐樹0.1局都沒有失分，但第8局換上堀岡隼人卻大崩盤，他僅投0.1局被敲4安、投2次保送，狂失掉7分有6分自責，包含挨了阪神中谷將大的滿貫砲，讓堀岡隼人黯然退場。

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巨人這時竟派出快腿增田大輝後援，這是他日職生涯的投手初登板，他投0.2局用13球，面對3名打者投出1次保送，沒有被敲安，順利結束這個半局，最快球速有138公里。

除了「投打二刀流」日本火腿前球星大谷翔平、廣島隊的洋將Felix Perdomo（前時報鷹洋將飛力）外，《日刊體育》報導，前一次有野手登板投球是2000年6月3日的內野手五十嵐章人；曾三度奪得洋聯全壘打的西武洋砲迪斯多蘭（Orestes Destrade），曾在1995年5月9日也登板投球。

日本火腿隊內野手高橋博士，他在1974年9月29日除了擔任投手外，還達成一場比賽守過九個守備位置的紀錄；1970年南海隊外野手廣瀨叔功曾在雙重賽中重拾投手身分，共丟2局無失分。

增田大輝本季大多擔任代跑工作，11次盜壘嘗試跑出9次盜壘成功，暫居中央聯盟第二多。增田大輝在高校時期曾有投手經驗，他賽後表示得到很棒的經驗，能在甲子園球場投球讓他很高興。

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