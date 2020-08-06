中職》呷「堡」沒？傑尼獅推薦大家體驗「府城漢堡節」（影音）

萊恩、魚頭君到台南晶英酒店府城漢堡節出席活動。（球團提供）

〔體育中心／綜合報導〕今日統一獅萊恩、魚頭君出任務推廣台南旅遊觀光，特地來到台南晶英酒店府城漢堡節出席活動，統一獅與台南晶英酒店為長期合作夥伴，合作邁向第六年，今年夏季台南晶英酒店舉辦「2020府城漢堡節」力邀在地14家重量級漢堡店與2間台北快閃餐車共襄盛舉，訂於8月21至23日在佔地超過千坪的小西門國泰置地廣場盛大登場。

今年漢堡職人們特別將台南鄉鎮農產特色食材「入堡」，運用西港西瓜綿、關廟竹筍、東山蜂蜜等在地食材激盪出府城獨有的創意火花，今日記者會邀請到台南市觀旅局長郭貞慧、台南市觀旅局吉祥物魚頭君與統一獅萊恩共同為活動造勢，今夏就讓全體台南人一起問候您：呷「堡」沒？

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台南晶英酒店去年舉辦第一屆府城漢堡節，兩天成功吸引上千人參加，挾帶高聲量的氣勢，今年擴大活動規模、選定戶外千坪廣場並邀請16家漢堡職人熱情與會，從場地至食材全面升級，除了去年即攜手合作的豐藏、小覓秘麵食所x Our Bar、鄰座熱狗堡、朱熹漢堡、Little Cuba小古巴、SK尚恩廚房、小丞事x柴窯火腿製造所、小餐桌等合作夥伴外，今年還新加入了台南老爺行旅、蜷尾家、Factory共嚐美式料理坊、Serious Cafe西瑞司、小春日和等生力軍，此外，在台北擁有超高人氣的美式漢堡餐車我要漢堡及附近漢堡也將移師台南活動現場快閃，預計將有大批死忠粉絲爭相追隨朝聖。

台南晶英「府城漢堡節」活動於8月21日至23日舉行，22日下午特別邀請統一獅選手、萊恩共同參與，與球迷進行互動舉辦見面會活動，詳細活動內容另行公佈。萊恩和魚頭君今日上午也特別出席台南晶英「府城漢堡節」記者會，也現場表演一段美式牛仔舞蹈，為記者會揭開序幕。而喜歡挑戰任何任務的萊恩，這次也把握難得機會請教台南晶英酒店主廚，挑戰一日主廚做漢堡活動任務。

本次活動統一獅也特別安排蘇智傑、林安可、陳重羽、施子謙拍攝宣傳影片，邀請大家一起來台南旅行，體驗台南晶英「府城漢堡節」活動。

萊恩、魚頭君到台南晶英酒店府城漢堡節出席活動。（球團提供）

萊恩、魚頭君到台南晶英酒店府城漢堡節出席活動。（球團提供）

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