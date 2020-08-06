MLB》柳賢振今寫罕見紀錄 竟意外釣出前中職洋投自嘲

柳賢振今拿下本季首勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕韓籍左投柳賢振今擺脫開季低潮，主投5局、僅被敲出1支安打、送出8K無失分，而他今天寫下的一項紀錄竟意外與曾效力中職富邦悍將的洋投力猛有關。

柳賢振今面對勇士展現三振功力，除飆出8次三振，5局的投球里製造了21次揮棒落空，其中有14次是以變速球成功製造揮空；而賽後就有國外網友在推特貼出Statcast的數據指出，上一位5局製造揮空數力壓柳賢振的藍鳥投手，已經要追溯至2014年的哈奇森（Drew Hutchison）的23次。

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在這項排行榜位居第一的是後來轉戰小熊的摩洛（Brandon Morrow）在2010年締造的26次；而排名第三的就是力猛在2009年4月23日寫下的22次，當時他面對遊騎兵隊主投6局送出8K、失2分，最後收下勝投。

由於該名網友貼出的Statcast網站截圖中，力猛的名字旁並未放上球員的照片、僅有黑色的示意圖，他今也轉發上述推特自嘲，表示希望這位新科第四名能有自己的頭像。

力猛在2016年來台、曾效力悍將及前身義大犀牛，在中職兩年留下16勝、16負、防禦率4.66的成績，離台後曾先後到澳職、獨立聯盟打球。

力猛。（資料照，記者黃志源攝）

I’d hope the newly Rk. 4 gets a headshot. https://t.co/CaswJujPmo — ScottRichmond 力猛 （@Scott48Richmond） August 6, 2020

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