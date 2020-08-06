羽球》輸掉比賽比中指？ 台灣一哥周天成用3種語言回應

周天成。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕鮮少在社群網站發文的台灣羽球一哥周天成，今不但在Instagram開直播，還發了一篇結合中、英、日文的貼文，原來是為了澄清兩年前的誤會。

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由於疫情緣故，世界羽聯（BWF）巡迴賽自3月開始停擺，網友在無賽事期間也開始回顧先前的經典賽事，還挑出了2年前的台北羽球公開賽男單4強戰，當時周天成鏖戰3局遭大馬好手李梓嘉逆轉，但球迷卻發現兩人互擁時，小天竟用擁抱的手比出中指，還怒轟此為欠缺風度的表現。

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周天成今表示，自己也是看到網友貼出的影片才意外得知這件事，他稍早在IG解釋，「當時的情況是，比賽結束，對手來到我的半場與我擁抱，我要把手張開回應，剛好其他的指頭被對手身體擋住，才有誤導的畫面出現。」

周天成強調，他一直把品格榮耀視為第一順位，也再次澄清，影片的敘述並不屬實，「我也藉此學到不要以圖片或影片的呈現就貿然下定論，球員的態度很重要，我之後也會展現出我的態度。」

雖與李梓嘉為場上對手，周天成表示，其實球員之間的關係都不差，他說：「他（梓嘉）很有潛力，在場上兼具力量與速度，態度很好，所以我也祝福他，相信有宗偉哥幫助他，他也會吸取到很多經驗，之後比賽有很好的表現，我們一起加油。」

在 Instagram 查看這則貼文 Chou Tien Chen（@tienchenchou）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 6 日 上午 4:05 張貼

周天成在Instagram開直播。（取自IG）

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