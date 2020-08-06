中職》霸能7局好投 樂天桃猿大勝富邦悍將

樂天桃猿霸能主投七局只失二分。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕樂天桃猿隊洋投霸能，面對富邦悍將繳出7局失2分（1責失）好投，隊友廖健富、郭嚴文7局下上演清壘二壘打和2分全壘打，單局搶下5分，終場樂天桃猿8:3擊敗富邦悍將。

富邦悍將陳仕朋4.2局被擊出9支安打，但投球任內也僅讓樂天桃猿攻下3分，桃猿隊大量取分的關鍵在7局下，該半局林羿豪被連續安打後又投出保送，滿壘狀況下悍將換上王尉永，卻被廖健富擊出清壘2壘打，郭嚴文隨後擊出2分全壘打。

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樂天桃猿廖健富敲出安打，清空壘包。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿郭嚴文（中）開轟。（記者陳志曲攝）

霸能近期連續4場比賽投滿至少7局，今僅失2分。不過，5局上霸能和張閔勛搭配發生捕逸，看似和先發捕手張閔勛溝通出狀況後，6局起樂天桃猿馬上改由廖健富蹲捕。樂天桃猿總教練曾豪駒解釋：「考量廖健富對陳仕朋打擊數據不突出，因此讓他板凳待命。之後則是看到張閔勛和霸能的默契有些狀況，加上對方換投了，因此改由廖健富蹲捕。」

霸能說，他的狀況其實不錯，但壞球稍高的原因則有些怪，可能因為太想用力，反而沒投好。至於教練更換捕手，霸能則說：「閔勛也是很好的捕手，但今天是我們第一次搭配。在比數相近的狀況下，教練選擇讓跟我較有默契的廖健富上來。」

樂天桃猿霸能主投七局只失二分。（記者陳志曲攝）

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