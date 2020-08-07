動滋券》響應政府鼓勵民眾運動 摩曼頓父親節起限定加碼

響應政府鼓勵民眾運動，摩曼頓父親節期間動滋券限定加碼。（摩曼頓提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕為響應防疫新生活政策，鼓勵民眾積極參與體育活動與購買運動用品，台灣連鎖運動通路品牌《摩曼頓》結合《NBA STORE》，以及旗下戶外裝備通路品牌《GO WILD》、歐洲專業運動通路品牌《INTERSPORT》、百貨OUTLET通路等全台門市，推出「動滋券」振興活動最新優惠方案。

幸運中籤民眾領取電子票券後，8月8日父親節起，將可於《摩曼頓》等全台門市使用動滋券，至8月9日期間限定加碼活動，即期間全額使用動滋券500元，現場即可再折100元，總計享受600元消費價值， 詳情可洽官網：https://www.momentum.com.tw/news/don500。

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此外，8月16日前單筆消費滿2500元再抽台東3天2夜慢旅、潛水考照行程、體驗潛水與千元潛水抵用金等多項大獎；9月30日前發票金額滿3000元，再送500元購物金。不論購買摩曼頓最新潮流運動商品，挑選NBA最新球星週邊商品，採購GO WILD戶外登山露營專業裝備，或報名參加INTERSPORT全方位專業訓練課程，都可以派上用場。

響應政府鼓勵民眾運動，摩曼頓父親節期間動滋券限定加碼。（摩曼頓提供）

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